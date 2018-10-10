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ФГВФЛ сможет увеличивать гарантированную сумму вкладов — FinClub

10 октября 2018 года Источник:Finclub

Фонду гарантирования вкладов физических лиц разрешат увеличивать гарантированную сумму вкладов.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.

«Парламент готов предоставить Фонду гарантирования вкладов законодательные возможности для увеличения суммы отчислений для членов Фонда и увеличения гарантированной суммы выплат», — сказал он.

Демчак напомнил, что члены комитета поддержали необходимый для этого законопроект №6273. «С тех пор он уже полтора года никак не может попасть в повестку дня Верховной Рады. Нам нужно активизироваться», — сказал депутат.

Руслан Демчак уточнил, что согласно исследованию ФГВФЛ при увеличении гарантированной суммы с нынешних 200 тыс. грн до 800 тыс. грн это покроет вклады 90% вкладчиков. «Если повысить сумму до 1 млн грн, то удовлетворенными будут 100% респондентов», — сказал Руслан Демчак.

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