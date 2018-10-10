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Минфину придется обработать свыше 2 тыс. предложений к госбюджету-2019

10 октября 2018 года Источник:UBR

Министерство финансов Украины получило сводные бюджетные предложения к госбюджету-2019 и приступило к их обработке. Об этом на своей странице Facebook написала Оксана Маркарова, которая остается на позиции и.о. руководителя министерства и вчера отправилась на съезд Международного валютного фонда и Всемирного банка на Бали.

Она уточнила, что всего поступило 2171 предложение к смете на 578 страницах, передает UBR.ua.

«С пятичасовой разницей в Индонезии синхронизирована с моей командой в Минфине — читать и писать выводы будем дни и ночи, которые остались до рассмотрения на Комитете», — написала г-жа Маркарова.

Напомним, что в 2019 году власти рассчитывают на рост экономики на 3%, что, как они считают, должно привести к росту доходов госбюджета на 11,2% или на 130,5 млрд грн до 1,292 трлн грн. В документе заложены:

- рост минимальной зарплаты до 4173 грн.;

- увеличение прожиточного минимума до 1853 грн с начала года до 2027 грн к концу;

- изменение курса гривны до 29,4 грн/доллар США.

При этом правительство рассчитывает увеличить сборы по основным налогам:

- по НДФЛ на 15 млрд грн — до 106,2 млрд;

- по налогу прибыль предприятий на 10,2 млрд — до 92,6 млрд;

- по НДС на 10,3 млрд грн — до 94,6 млрд грн.

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