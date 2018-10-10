Сегодня 10 октября 2018 года, 13:54

«Главная задача корпоративной безопасности — защита жизни и состояния собственника компании» — партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Погребной

Проблему обеспечения корпоративной безопасности рассмотрел в своей лекции «Оптимальная структура системы корпоративной безопасности холдинга» партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Погребной.

Что такое корпоративная безопасность? По мнению лектора, корпоративная безопасность — это структурированная совокупность мер и действий, которая объединяет в себе основные методы и принципы необходимых для компании видов безопасности, внедренных в бизнес-процессы с учетом лучшей практики корпоративного управления, направленная на бесперебойную, бесконфликтную, устойчивую работу компании и обеспечивающая получение ею прибыли и стратегию ее развития в будущем. Лектор отметил, что в нашей стране вопросам корпоративной безопасности уделяется недостаточное внимание.

Как сказал лектор, выделяют пять групп базовых угроз: связанные с конкурентной борьбой; связанные с человеческим фактором; связанные с деятельностью государства (коррупция, несовершенство законодательства, административный ресурс, политика и т.д.); связанные с организованной преступностью, а также с техногенными и природными факторами.

Стратегические угрозы для безопасности предприятия в первую очередь связаны с взаимоотношениями с государством (отзыв лицензии, приостановление деятельности предприятия, закрытие бизнеса, изменение законодательства, введение санкций и т.д.); со стратегическими партнерами (прекращение франшизы, дилерского соглашения, расторжение договора с ключевым партнером и т.д.), взаимоотношениями между учредителями и акционерами, а также с юридическими ошибками (незаконная приватизация и т.д.), в этом числе находятся и имиджевые и субъективные угрозы.

В качестве основных внешних угроз лектор выделил недружественные поглощения, взлом информационного обеспечения работы предприятия (вирусы, сетевые атаки и т.п.), рейдерские атаки и недобросовестную конкуренцию, доступ конкурентов к коммерческой тайне и промышленный шпионаж, действия криминальных структур, а также кражу материальных средств и мошенничество.

Типичными внутренними угрозами для безопасности предприятия являются угрозы со стороны персонала компании, угрозы, связанные с организационной незащищенностью бизнеса, неэффективным управлением и организацией бизнес-процессов, а также угрозы, касающиеся эксплуатации технических средств и средств автоматизации.

По мнению Сергея Погребного, задачи корпоративной безопасности состоят в защите жизни, здоровья, свободы и состояния собственника и топ-менеджмента, сотрудников компании, в защите корпоративной структуры и управленческих процессов, материальных и нематериальных активов, преемственности наследования и политики компании, репутации собственника и топ-менеджмента, в противодействии коррумпированным чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов, а также криминальным структурам.

«Коррупция и недоверие к судебной системе еще больше влияют на инвестиционный климат в Украине, чем военный конфликт с Россией», — подчеркнул Сергей Погребной.

Особое внимание лектор уделил проблеме рейдерства. Он привел статистику, согласно которой с 2013 года в Украине зафиксировано 1690 рейдерских захватов, причем 539 — за последние полтора года. Наибольшее количество рейдерских атак произошло в 2017 году (414), а наименьшее — в 2014 году (234). В этом контексте спикер рассказал о типах оптимальной схемы корпоративной безопасности и подчеркнул важность правильной коммуникации в системе корпоративной безопасности.

Лектор положительно оценил возможность передачи на аутсорсинг части функций по защите безопасности (это могут быть вопросы технической и IT-безопасности, проведение охранных мероприятий и осуществление детективной деятельности), а также описал преимущества деятельности внешнего консультанта по корпоративной безопасности.