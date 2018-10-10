Украинцы, которые приобрели автомобили с европейской регистрацией, и в дальнейшем будут иметь право на субсидии. Ведь факт приобретения «евробляхи» и принадлежности такого имущества конкретному лицу подтвердить документально невозможно.
Об этом сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, сообщает ТСН со ссылкой на «Укринформ».
«Автомобиль на «евробляхах» — проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это нельзя использовать в официальной статистике», — отметил г-н Музыченко.
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