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Россияне заявляют о «воровстве» образцов вооружения американцами

10 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Госкорпорация «Ростех» назвала «воровством» возможное в будущем производство в США аналога российских пулеметов. Ранее о такой инициативе сообщало издание The National Interest.

«Идея вызывает вопросы. Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве», — сказали «РИА Новости» в «Ростехе».

В концерне «Калашников» заявили, что желание США производить пулеметы, аналогичные российским, доказывает надежность российского оружия. «Об этих планах нам не известно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», — сказали в концерне.

По данным The National Interest, командование специальных операций (SOCOM) США обратилось к американским производителям с просьбой создать аналог российских пулеметов Калашникова. При вооружении союзных группировок в странах Ближнего Востока (Сирии, Ираке) поставляют им именно российское оружие. Производство собственного оружия по типу российского будет выгоднее его покупки.

Два года назад уже сообщалось, что SOCOM изучает возможность выпуска аналогов российского оружия. Газета The Washington Post писала, что американские компании попросили начать разработку автомата Калашникова, снайперской винтовки СВД, российских пулеметов, а также авиавооружения.

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