Сегодня 10 октября 2018 года, 15:31

«Райффайзен банк» попытается отсудить у «Милкиленда» имущество украинских «дочек»

Как сообщает издание AgroDay, Хозяйственный суд г.Киева 5 октября открыл дело против ЧП «Рось» — дочерней компании молочной группы «Милкиленд».

Иск против производителя инициировал «Райффайзен Банк Интернешнл», который является агентом по обеспечению в рамках кредитного договора с синдикатом международных банков, сообщают в группе. В последний кроме «Райфайзена» входит также австрийский «ЮниКредит Банк» и ЗАО «Райффайзен Банк».

Кредитный договор был подписан в сентябре 2012 года. О том, что группа не справляется с выплатой займа, стало известно еще в 2016 году. Уже тогда «Милкиленд» вел переговоры с кредиторами о реструктуризации. Задолженность по кредитному договору составила 68,42 млн долларов США и 0,19 млн евро.

Деятельность «Милкиленд» в 2014 году подорвало российское эмбарго на импорт молочных продуктов из Украины, а также девальвация, говорится в сообщении. Уже в первом квартале группа отчиталась об убытках в 27 млн евро, тогда как за аналогичный период предыдущего года получила 5,5 млн евро чистой прибыли.

За первое полугодие 2018 года убыток составил 2,5 млн евро. А долги по займам остаются невыплаченными.

Сейчас «Райффайзен» добивается взыскания залогового движимого и недвижимого имущества ЧП «Рось», переданного в ипотеку кредиторам в обеспечение обязательств холдинговой компании Milkiland N.V.

«Милкиленд» также получил от банка еще 12 аналогичных судебных исков против пяти других своих «дочек» в Украине.

Сергей Трифонов, руководитель службы по связям с инвесторами группы, комментирует, что слушания дел по взысканию имущества в недалеком будущем могут коснуться пяти из девяти дочерних компаний в Украине. Все же «Милкиленд» продолжает вести переговоры с кредиторами, надеясь урегулировать долговой вопрос.

«В случае сложностей у группы есть возможность маневра производственными мощностями в украинском сегменте за счет увеличения загрузки заводов, чье имущество не заложено синдикату», — добавил г-н Трифонов.