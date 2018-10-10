Сегодня 10 октября 2018 года, 15:31

Правительство утвердит порядок применения оружия ВСУ для отпора агрессии против Украины

Кабинет Министров Украины сегодня, 10 октября 2018 года, планирует утвердить порядок применения оружия Вооруженными Силами Украины для отпора вооруженной агрессии. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, сегодня чиновники планируют утвердить порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных Cил во время выполнения ими задач по отпору вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, правительство рассмотрит вопросы административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, внедрения системы электронного документооборота в Государственной аудиторской службе, использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие» и осуществления мер по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Также будут рассматриваться вопросы создания межведомственной рабочей группы по вопросам создания Единого адресного реестра Украины, бюджетного учреждения «Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)».

Правительство также планирует одобрить концепцию Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2023 года. На повестке дня и вопрос передачи государственных предприятий, которые подлежат приватизации, из сферы управления субъектов управления в сферу управления Фонда государственного имущества.

Также будет рассмотрено распоряжение Президента о полномочиях председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка на подписание соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии.