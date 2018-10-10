Сегодня 10 октября 2018 года, 15:31

Судья уведомил ВСП об угрозах со стороны «Сбербанка», несмотря на заверения банка в добропорядочности

Судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимир Белоус обратился с сообщением в ВСП и ГПУ. Он отмечает, что в адрес суда поступило письмо за подписью председателя правления акционерного общества «Сбербанк» с угрозами ему и членам его семьи.

Подробности сообщает портал «Судебная власть Украины».

Поступление письма судья связывает с рассмотрением дела, находящегося в его производстве, одной из сторон в котором является АО «Сбербанк». Так, в КАС в составе ВС поступило сообщение от 21 сентября 2018 года за подписью председателя правления АО «Сбербанк», в котором указано:

«С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов АО «Сбербанк», или действия, совершенные в пользу оппонентов АО «Сбербанк», будут расцениваться руководством АО «Сбербанк» в качестве умышленных препятствий интересам Российской Федерации в Украине и повлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств в отношении таких лиц Следственным комитетом Российской Федерации».

Кроме того, указано, что с целью защиты интересов Российской Федерации против таких судей и членов их семей могут быть «введены персональные санкции».

28 сентября с.г. на официальном сайте АО «Сбербанк» опубликован пресс-релиз, в котором банк официально отрицает причастность к направлению письма на имя одного из судей Хозяйственного суда города Киева. По факту подделки указанного письма и подписи банк обратился в правоохранительные органы Украины для проведения расследования. Было сказано, что подобные обращения могут быть направлены и другим учреждениям, и озвучена просьба оперативно информировать банк о таких случаях.

АО «Сбербанк» отмечает, что «продолжает следовать политике уважения к органам власти и правосудия Украины и считает неприемлемым любое воздействие на них».

В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.