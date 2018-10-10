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Судья Апелляционного суда Черкасской области заявляет о вмешательстве со стороны работника СБУ

10 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья Апелляционного суда Черкасской области Юрий Биба сообщает о вмешательстве в его профессиональную деятельность работника Службы безопасности Украины. Соответствующую информацию обнародовал пресс-центр судебной власти Украины.

Юрий Биба информирует, что 27 сентября 2018 года в 8.49 ему позвонил оперативный работник СБУ и сообщил о необходимости встречи с судьей, отметив, что разговор будет касаться судьи.

Во время встречи в служебном кабинете судьи в 13.30 представитель СБУ сообщил, что он и его коллеги принимают все меры для борьбы с коррупцией в Черкасской области. Однако работники полиции, по его мнению, безосновательно составили в отношении одного «порядочного гражданина, который является невиновным», два протокола по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии опьянения), а потому указанный гражданин является заявителем в уголовном производстве по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По словам судьи, после того как он понял, что речь идет о материалах дела об административном правонарушении, которое находится в его производстве, судья попросил представителя СБУ покинуть кабинет и больше не обращаться по любому поводу.

Судья считает, что таким образом работник Службы безопасности Украины пытался спровоцировать его высказать свое мнение относительно рассмотрения дела об административном правонарушении и записать разговор с целью дальнейшего влияния на судью.

Судья расценивает такие действия как вмешательство в его деятельность по осуществлению правосудия с целью отстранения его от рассмотрения дела, сообщается на портале «Судебная власть Украины».

В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

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