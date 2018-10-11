12 октября в Минюсте презентуют отчет о соответствии юробразования требованиям рынка

12 октября 2018 года в 14.00 состоится презентация отчета по результатам исследования «Знания и навыки выпускников юридического факультета и вузов сквозь призму соответствия потребностям рынка труда».
Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.
Отчет подготовлен экспертной группой по правовому образованию Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности.
Результаты исследования демонстрируют позицию работодателей относительно уровня подготовки специалистов-юристов и могут быть в дальнейшем использованы при разработке образовательных программ, учебных планов вузами, формировании государственной политики в сфере правового образования.
В мероприятии примут участие:
- Сергей Петухов, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции;
- Владислав Власюк, генеральный директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности.
Место проведения: г. Киев, пер. Рыльский, 10, 2 этаж, 202 кабинет.
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