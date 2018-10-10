Сегодня 10 октября 2018 года, 13:53

Вступили в силу новые правила охраны труда в сельском хозяйстве

Министерство социальной политики Украины приказом от 29 августа 2018 года №1240 утвердило Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве. 10 октября 2018 года они вступили в силу.

Об этом пишет издание «Агроправда».

Правилами определены требования к производственному оборудованию и организации рабочих мест, к эксплуатации сельскохозяйственной техники, к получению продукции растениеводства и животноводства, к содержанию крупного рогатого скота.

Правила распространяются на всех юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве в соответствии с законодательством, использующих наемный труд, и на работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.

Оборудование, поставляемое работникам и используемое ими по назначению, должно быть технически исправным и соответствовать следующему:

- требованиям технических регламентов, если оборудование изготовлено с даты обязательного применения соответствующих технических регламентов, распространяющихся на это оборудование; - общим требованиям безопасности к оборудованию, указанным в нормативно-правовых актах по охране и гигиене труда и соответствующих нормативных документах на его изготовление, если оборудование изготовлено до даты обязательного применения соответствующих технических регламентов, распространяющихся на это оборудование.

Оборудование, при эксплуатации которого возможно выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны, должно быть оснащено местной вентиляцией. Пуск местной вентиляции должен быть сблокирован с пуском технологического оборудования.

Уровень шума производственного оборудования не должен превышать установленных норм. В случае превышения допустимых норм шума рабочей зоны работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов слуха.