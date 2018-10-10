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Минюст попал в тройку министерств-реформаторов

10 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство юстиции Украины по итогам 3,5 года исследований по методологии iMoRe (индекс мониторинга реформ) вошел в тройку министерств, активно вводивших реформы. Об этом говорится в отчете независимой аналитической платформы VoxUkraine, передает сайт министерства.

Как отметили эксперты платформы, среди крупнейших достижений Минюста — закон, ограничивающий давление силовых органов на бизнес, и изменения в Закон «Об акционерных обществах».

Кроме этого Минюст запустил ряд онлайн-сервисов, в частности, касающихся получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, и начал реформы исполнительной и регистрационной служб.

«Действительно приятно, что наше министерство — среди лидеров во внедрении реформ. Однако для нас важно продемонстрировать не количественный результат. Все изменения в Минюсте вводятся с единственной целью — защитить права миллионов украинцев и предоставить им удобные и комфортные государственные услуги. Именно так мы можем обеспечить справедливость и вернуть доверие граждан к государству и государственным институтам», — заявил, комментируя результаты исследования, министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, среди наиболее значимых для граждан проектов министерства является внедрение одной из лучших в мире систем бесплатной юридической помощи, запуск современных сервисов, в том числе для получения свидетельства о рождении в родильном доме и возможности жениться за одни сутки, инициативы по ликвидации долгов по алиментам и зарплат, защита бизнеса от рейдерства.

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