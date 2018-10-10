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Президент заподозрил РФ в причастности ко взрывам в Ичне и потребовал провести проверки

10 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что к организации взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области может быть причастна Россия. «Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия», — цитирует слова украинского Президента его пресс-служба.

Господин Порошенко призвал проверить всех, кто обеспечивал охрану складов в ночь, когда произошли взрывы. «Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», — добавил он.

СБУ среди возможных причин взрывов также рассматривает нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов. Кроме того, в ведомстве предполагают, что боеприпасы могли поджечь или подорвать с целью сокрытия их недостатков.

Взрыв на территории шестого арсенала Минобороны Украины в Ичнянском районе произошел в ночь на 9 октября. По данным собеседника «Ъ», близкого к Минобороны Украины, на складах хранились боеприпасы для артиллерийских установок. После взрыва были эвакуированы около 10 тыс. человек, в радиусе 20 км от склада закрыли воздушное пространство и приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Уголовное дело возбуждено по статье «Небрежное отношение должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия».

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