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Президенту ФК «Динамо» запретили посещать ближайшие матчи команды

10 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины отстранил на три матча президента футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игоря Суркиса за неподобающее поведение.

Об этом 9 октября с.г. сообщила пресс-служба ФФУ.

В частности, дисциплинарный комитет решил взыскать с «Динамо» обязательный денежный взнос в размере 250 тыс. грн.

Также клуб предупредили о нефинансовых санкциях в случае повторения инцидента с неподобающим поведением болельщиков.

В комиссии решили наказать руководство клуба.

Так, главного тренера ФК Александра Хацкевича, которого удалили во время матча с киевским «Арсеналом», отстранили на один матч.

«Официальные лица ФК, президент клуба Игорь Суркис и администратор Виктор Кашпур, за неподобающее поведение во время матча отстранены на три матча каждый», — сообщили в ФФУ.

Также комитет отстранил на два матча футболиста ФК Артема Шабанова.

Как сообщалось, 30 сентября с.г. в заключительном матче 10-го тура украинской премьер-лиги «Динамо» в столичном дерби со счетом 1:0 победил «Арсенал-Киев».

На 75-й минуте матча команда «Динамо» осталась вдевятером.

За грубый подкат сзади по ногам удалили с поля Артема Шабанова, красную карточку также получил Георгий Бущан.

С тренерской скамейки ушел и Хацкевич, который за бурные эмоции получил красную карточку.

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