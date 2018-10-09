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Об актуальной судебной практике по ограничению полномочий относительно представительства юрлиц слушателям LHS рассказала Елена Перцова

09 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Полномочия по представительству юридического лица» — тема лекции советника ЮФ Aequo Елены Перцовой, состоявшейся в рамках модуля Lеgal High School «Судебная практика по корпоративным спорам».

Сначала лектор напомнила о нюансах законодательного регулирования в этой части. «В отношениях с третьими лицами ограничение полномочий относительно представительства юрлица не имеет юридической силы, кроме случаев, когда юрлицо докажет, что третье лицо знало или, исходя из всех обстоятельств, не могло не знать о таких ограничениях», — процитировала базовую законодательную норму (положения статьи 92 Гражданского кодекса Украины) Елена Перцова. Также она рассказала о специфике законодательства об акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО), а также о проблемах в понимании и толковании новых положений, регулирующих деятельность ООО.

Елена Перцова акцентировала внимание и на знаковых судебных кейсах. Например, к категории «пилотных» лектор относит постановление Верховного Суда Украины (ВСУ) по делу №6-147цс17 от 13 марта 2017 года. В первую очередь спикер выделила фактические обстоятельства дела, ведь именно они делают дело прецедентным. В указанном решении Суд пришел к следующему выводу: договор может быть признан недействительным в том случае, если будет установлено, что контрагент по договору действовал недобросовестно и неразумно, то есть знал или, исходя из всех обстоятельств, проявив разумную осмотрительность, не мог не знать об ограничении в полномочиях исполнительного органа общества. В данном деле такой недобросовестности суд не усмотрел.

Еще один показательный пример из судебной практики — постановление ВХСУ по делу №908/1806/16 от 30 ноября 2017 года. В указанном решении Суд пришел к выводу, что совершение конклюдентных действий сторон по выполнению соответствующих сделок (подписание актов приема-передачи техники, отражение спорных хозяйственных операций истцом в налоговой отчетности, принятие истцом оплаты за спорную технику и невозврат ее ответчику) свидетельствуют об одобрении истцом спорных договоров купли-продажи. Такая практика, по мнению лектора, свидетельствует о правильном применении статьи 241 ГК Украины, хотя и в этом вопросе есть нюансы.

В числе знаковых судебных кейсов по данной проблематике есть и решения новой кассационной инстанции страны — Верховного Суда (ВС). Например, постановление Кассационного хозяйственного суда в составе ВС по делу №910/9915/17 от 25 апреля 2018 года. В данном деле, в частности, отказ в иске частично обоснован тем, что истец не предоставил суду доказательств предъявления иска об убытках к своему директору и доказательств обращения в правоохранительные органы в связи с заключением незаконной сделки. По мнению спикера, указанную правовую позицию кассационной инстанции лектор можно назвать «радикальной».

В завершение лекции Елена Перцова также проанализировала судебную практику относительно применения двусторонней реституции. Норму статьи 216 ГК Украины лектор считает незаслуженно забытой и призывает юристов чаще применять ее в своей практике.

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