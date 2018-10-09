Сегодня 09 октября 2018 года, 18:23

Право на получение дивидендов, утвержденных общим собранием, является безусловным, подчеркивает Олеся Лукомская, лектор LHS

Слушатели Lеgal High School продолжают узнавать об актуальной судебной практике в корпоративных спорах. На позициях отечественной Фемиды в части выплаты дивидендов сфокусировалась Олеся Лукомская, начальник отдела обеспечения работы секретаря и судей Третьей судебной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС в составе ВС).

«Право акционера (участника) на получение утвержденных обществом дивидендов в сроки, указанные в решении общего собрания акционеров (участников), является безусловным», — подчеркивает лектор, иллюстрируя данную правовую позицию на примере актуальной судебной практики КХС в составе ВС. Так, в постановлении по делу №910/11316/17 указывается, что с принятием обществом решения о выплате дивидендов и установлением в таком решении сроков проведения расчетов с участником (акционером) у общества возникает обязанность выплатить дивиденды без каких-либо дополнительных условий в установленный в решении общего собрания срок. Данным решением ВС признал необоснованными доводы общества о том, что право на получение дивидендов должно быть реализовано акционером, а обязательство эмитента по выплате части прибыли (дивидендов) акционеру возникает во время реализации акционером предоставленного права, учитывая то, что акционер не обязан обращаться в общество с заявлением о выплате дивидендов, поскольку положениями действующего законодательства такое обязательство не установлено. Еще один пример — постановление КХС в составе ВС по делу №910/8399/17, в котором, в частности, отмечается, что выплата дивидендов акционеру — это обязанность общества, надлежащее исполнение которой возлагается именно на общество и не может зависеть от любых действий акционера.

Решение о выплате дивидендов принимается исключительно общим собранием участников общества, а участник, который вышел из ООО, имеет право на получение дивидендов, утвержденных до момента его выхода, напоминает и о других базовых ориентирах в судебной практике лектор. Также Олеся Лукомская акцентировала внимание на вопросах исковой давности по требованиям о взыскании дивидендов и взыскания безосновательно полученных дивидендов, проанализировав знаковые судебные кейсы.

Отдельный блок своей лекции спикер посвятила новеллам Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №2275-VIII в части выплаты дивидендов. «Около 75% корпоративных споров возникают именно в обществах с ограниченной ответственностью», — резюмировала Олеся Лукомская.