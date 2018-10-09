Сегодня 09 октября 2018 года, 16:45

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» защищает «Росток-Холдинг» от рейдерской атаки

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» защищает агропромышленную группу «Росток-Холдинг» от незаконного блокирования работы всех ее предприятий в Киеве, Сумской и Черниговской областях сотрудниками правоохранительных органов.

8 октября 2018 года сотрудники правоохранительных органов Харьковской области одновременно ворвались на 16 предприятий, которые объединяют около 2000 рабочих мест в регионах, где они размещены. Основываясь на решении Харьковского районного суда Харьковской области (пгт Покотиловка) в уголовном производстве, инициированном бывшим бизнес-партнером акционера группы «Росток-Холдинг», сотрудники правоохранительных органов препятствуют сбору урожая и блокируют отгрузку готовой продукции, чем полностью парализуют операционную деятельность компании. Заблокирована деятельность всех элеваторов группы. Возможные потери в связи с несвоевременным сбором урожая, по оценкам группы «Росток-Холдинг», могут достичь 50 млн долларов США.

«Ситуация вокруг группы «Росток-Холдинг» выглядит как типичная попытка уничтожения огромной сельскохозяйственной компании, — заявил адвокат, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев, защищающий интересы «Росток-Холдинг». — Уголовное производство, которое легализует фактическую попытку захвата предприятий холдинга, осуществляется в Харьковской области, а санкции на все следственные действия выдает Харьковский районый суд Харьковской области, при том, что ни одно предприятие холдинга не только не находится там, но и вообще не имеет к той местности никакого отношения».

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord. В рейтинге топ-100 латифундистов Украины занимает 25-е место.