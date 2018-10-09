Сегодня 09 октября 2018 года, 15:04

«Решение общего собрания акционеров — это не сделка» — Валерий Картере о неизменности понимания правовой природы данного акта в судебной практике

Сегодняшний модуль в Lеgal High School посвящен судебной практике по корпоративным спорам. Занятия открыла лекция судьи Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) Валерия Картере, который рассказал о правовых позициях судов, в частности, по вопросам обжалования решений общих собраний участников (акционеров) хозяйственных обществ.

Лектор сфокусировался на этапах становления судебной практики по корпоративным конфликтам, выделив две знаковые вехи: 2008 год, когда было принято соответствующее постановление Пленума Верховного Суда Украины (ВСУ); 2016 год, когда Пленум ВХСУ систематизировал и обобщил проблемные вопросы в корпоративных правоотношениях и предоставил свои рекомендации относительно их урегулирования (постановление Пленума ВХСУ №4 от 25 февраля 2016 года). Некоторые рекомендации относительно правоприменения, которые дал ВСУ десять лет назад (с учетом изменения законодательной базы), уже устарели, что в определенной степени и обусловило необходимость принятия постановления Пленума ВХСУ. В то же время практические ориентиры ВХСУ относительно разрешения споров, возникающих из корпоративных правоотношений, указанные в соответствующем постановлении, не утратили своей актуальности и сегодня. Многие правовые позиции, изложенные в постановлении Пленума ВХСУ, можно увидеть в постановлениях Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

«Решение общего собрания акционеров — это не сделка, а акт ненормативного характера», — подчеркивает Валерий Картере, говоря о неизменности понимания правовой природы данного акта в судебной практике. «Ответчиком по спорам о признании недействительным решения общего собрания и других руководящих органов юридического лица выступает само юридическое лицо» — этот постулат также остался неизменным. По проторенному пути судебная практика идет, например, и в вопросе ненадлежащего информирования участника о проведении общего собрания. Так, если при рассмотрении дела судом будет установлен факт присутствия участника на общем собрании, то допущенное юридическим лицом нарушение порядка персонального уведомления не является безусловным основанием для признания решений общего собрания участников недействительными. «Судебная практика по многим вопросам разрешения споров, которые возникают из корпоративных правоотношений, на сегодняшний день уже устоялась», — подчеркивает спикер.

Второй блок лекции Валерий Картере провел в формате интерактивного общения с аудиторией. Лектор и слушатели LHS проанализировали конкретные кейсы, а также обсудили проблематику корпоративных конфликтов сквозь призму такого распространенного явления, как рейдерство. Последнему понятию, по убеждению г-на Картере, нужно дать академическое определение в законодательстве, определив правовую природу такого преступления, и на практике четко разделять гражданско-правовые конфликты и незаконные действия, которые осуществляются в плоскости уголовного права и процесса.