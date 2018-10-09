Сегодня 09 октября 2018 года, 15:04

Ксения Проконова: топ-менеджер для бизнеса — как врач для пациента

Партнер практики управления конфликтами АО Juscutum Ксения Проконова рассказал о нюансах, которые необходимо учесть при приеме на работу и при увольнении топ-менеджера компании.

Г-жа Проконова отметила, что наличие в штате топ-менеджера не только свидетельствует о продвижении бизнеса, но и является признаком роскоши для компании.

Спикер посоветовала при приеме на работу топ-менеджера подписать с ним NDA (соглашение о неразглашении коммерческой информации). При этом лектор подчеркнула, что судебная практика относительно нарушения условий NDA в Украине отсутствует. Такие документы подписываются формально. Лектор рекомендует в договорах NDA четко прописывать перечень информации, составляющей конфиденциальные данные, а также указывать список лиц, которым запрещено разглашать такие сведения.

Вместе с тем на предприятии должно существовать положение о конфиденциальной информации для сотрудников. При этом стоит обязать подписывать документ на рабочем месте в присутствии HR-менеджера во избежание возможных махинаций со стороны сотрудников и третьих лиц. Также г-жа Проконова обратила внимание на необходимость отслеживания актуальности данных в положении о конфиденциальной информации.

Лектор рассказала о мерах, которые стоит принять для безопасного увольнения топ-менеджера. «Нужно качественно прописать порядок увольнения топ-менеджера, указать, как данный сотрудник будет осуществлять передачу своих наработок и активов, которыми он занимался», — объяснила г-жа Проконова. Как показывает практика, далеко не каждая компания имеет определенный порядок увольнения, что приводит затем к негативным последствиям. В порядке увольнения также стоит предусмотреть материальную ответственность топ-менеджера и ее размер.

По мнению спикера, желательно составить и порядок проведения служебного расследования, а также разработать порядок проведения аудита при увольнении топ-менеджера.

Еще один механизм защиты своего бизнеса от неприятных последствий после увольнения топ-менеджера — использование полиграфа в отношении данного сотрудника. Г-жа Проконова отметила, что отказ от проведения собеседования с применением полиграфа в ходе исполнения своих трудовых обязанностей или при увольнении не может служить причиной для отказа в принятии на работу или причиной для увольнения топ-менеджера. «Полиграфическое исследование может проводиться исключительно по письменному согласию сотрудника, в отношении которого будут осуществлять проверку», — объяснила спикер и добавила, что также стоит учесть медицинские противопоказания проведения проверки с применением полиграфа. «Эффективность полиграфического исследования будет высокой при использовании его в отношении сотрудника не более трех часов, а также в комфортных для него условиях», — рассказала юрист.

В заключение лекции спикер отметила, что компания должна быть готова к приходу топ-менеджера, предусмотрев заранее все необходимые документы для защиты своих интересов, даже с дополнительным привлечением юристов.