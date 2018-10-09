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29-31 октября пройдут квалифэкзамены для кандидатов на должность судей местных судов

09 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика
ВККС обнародовала график проведения экзамена и его программу ВККС обнародовала график проведения экзамена и его программу

8 октября 2018 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины назначено на 29-31 октября 2018 года проведение квалификационного экзамена в рамках процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда, объявленного решением Комиссии от 3 апреля 2017 года №28/зп-17. Со списком кандидатов на должность судьи, допущенных к сдаче квалификационного экзамена, можно ознакомиться по этой ссылке.

Со списком кандидатов на должность судьи, которые допущены к сдаче квалификационного экзамена при условии принятия Комиссией в отношении них решения о соответствии установленным Законом требованиям к кандидату на должность судьи по результатам специальной проверки, можно ознакомиться по этой ссылке.

В случае несоответствия фамилии лица, указанного в списке, в частности, в связи с ее изменением, необходимо безотлагательно сообщить Комиссии и прислать копию документа, удостоверяющего соответствующее изменение.

Квалификационный экзамен проводится в павильоне №1 выставочного центра «КиевЭкспоПлаза» по адресу: Киев, улица Салютная, 2б. Письменное анонимное тестирование будет проводиться 29 октября 2018 года в 9.30.

Анонимное письменное практическое задание по специализации местного общего суда будет выполняться участниками 29 октября 2018 года в 12.30.

Анонимное письменное практическое задание по специализации местного административного суда будет выполняться участниками 30 октября 2018 года в 11.15.

Анонимное письменное практическое задание по специализации местного хозяйственного суда будет выполняться участниками 31 октября 2018 года в 11.15.

Срок для подачи в Комиссию участниками экзамена заявлений о допуске к выполнению практического задания по соответствующим специальностям — с 9 по 18 октября 2018 года (включительно).

Заявления направляются на почтовый адрес Комиссии: 03109, г.Киев, ул. Механизаторов, 9.

Кроме того, ВККС обнародовала Программу квалификационного экзамена и тестовые вопросы.

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