АМКУ проведет опрос о Единой базе отчетов об оценке, созданной ФГИУ

Антимонопольный комитет Украины с целью осуществления всесторонней и объективной проверки Фонда государственного имущества Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции во время создания, внедрения и функционирования Единой базы отчетов об оценке и подключения к ней электронных площадок, проводит опрос.
«Просим субъектов оценочной деятельности и оценщиков принять участие в опросе, заполнив анкету до 26 октября 2018 года», — говорится на сайте Комитета.
Полученные Антимонопольным комитетом данные являются конфиденциальными и будут использованы в обобщенном виде.
Анкета доступна ссылке.
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