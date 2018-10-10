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Сегодня 10 октября 2018 года, 10:41

АМКУ проведет опрос о Единой базе отчетов об оценке, созданной ФГИУ

Антимонопольный комитет Украины с целью осуществления всесторонней и объективной проверки Фонда государственного имущества Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции во время создания, внедрения и функционирования Единой базы отчетов об оценке и подключения к ней электронных площадок, проводит опрос.

«Просим субъектов оценочной деятельности и оценщиков принять участие в опросе, заполнив анкету до 26 октября 2018 года», — говорится на сайте Комитета.

Полученные Антимонопольным комитетом данные являются конфиденциальными и будут использованы в обобщенном виде.

Анкета доступна ссылке.