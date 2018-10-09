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Опубликован отчет CEPEJ об эффективности и качестве правосудия в 45 странах

09 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

4 октября 2018 года Европейская комиссия по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) опубликовала отчет «Системы правосудия в Европе: эффективность и качество правосудия-2018» (на основе данных за 2016 год). Документ помогает понять общие черты функционирования судов, освещает основные тенденции развития судебных систем и указывает на проблемные вопросы с целью повышения качества и эффективности правосудия. В отчете предоставляется сравнительный анализ бюджета судебных систем, судейского корпуса, способов отбора судей, сроков занятия ими должностей, вопросов повышения квалификации, судейского вознаграждения и статуса, организации работы судов как общей юрисдикции, так и специализированных, осуществления судопроизводства и других вопросов.

Стоит отметить, что отчет предоставляет возможность высокопоставленным представителям правительственных структур, судьям различных инстанций, органам судебной власти и судейского самоуправления, органам прокуратуры, адвокатуре и юридическим вузам ознакомиться с положительным опытом других государств в этом направлении и использовать его в своей деятельности.

Европейская комиссия по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) была создана Комитетом министров Совета Европы в сентябре 2002 года. С 2004 года CEPEJ оценивает судебные системы государств — членов Совета Европы каждые два года.

Представителями Украины в Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия являются член CEPEJ, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков и национальный корреспондент CEPEJ, и.о. начальника отдела международного сотрудничества секретариата Комиссии Юлия Ткаченко.

С текстом отчета можно ознакомиться в рубрике «Документы, разработанные Европейской комиссией по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ)» подразделения «Представительство в Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ)» раздела «Международное сотрудничество» официального сайта Комиссии, а также по ссылке.

Среди стран, демонстрирующих низкие показатели бюджетных средств, выделяемых на их судебную систему, являются Азербайджан (7,8 евро), Украина (8,1 евро), Молдова (8,3 евро), Армения (8,4 евро) и Грузия (9,7 евро). Отмечается, что доля бюджета судебной системы во всей юридической системе составляет в среднем 47,3%. Минимальный показатель демонстрирует Украина (9,3%), а максимальный — Чехия (92,1%). Вместе с тем наше государство названо наравне с Польшей и Грузией в числе стран, где в период 2014—2016 годов существенно возросли расходы на строительство новых помещений судов.

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