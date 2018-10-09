Сегодня 09 октября 2018 года, 18:23

Новый Дисциплинарный устав Нацполиции гарантирует право на адвоката

Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины» был подписан Президентом Украины 4 июля 2018 года. 7 октября с.г. документ вступил в силу. Об этом напоминают на сайте МВД.

Закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий. Законом также установлен порядок применения дисциплинарных взысканий и их обжалования.

Устав предусматривает ряд нововведений, в частности, касающихся проведения служебного расследования.

В соответствии со статьей 15 Закона проведение служебных расследований по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии. В состав дисциплинарных комиссий могут также включаться представители общественности, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.

Согласно статье 18 (обеспечение полицейскому права на защиту) при проведении служебного расследования полицейский имеет право на защиту, что заключается в предоставлении ему возможности предоставлять письменные объяснения относительно обстоятельств совершения дисциплинарного проступка и доказательства правомерности своих действий.

Также полицейский имеет право пользоваться юридической помощью. В частности, представителем полицейского может быть адвокат, полномочия которого подтверждены копией свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером и копией договора с представителем.

В то же время в Законе уточнено понятие служебной дисциплины.