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LHS: споры между акционерами — как может помочь корпоративный договор

09 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

О том, как корпоративный договор может помочь решить корпоративные конфликты, возникающие в украинских компаниях, в рамках Школы корпоративного права/M&A в LHS рассказал Юрий Кацер, директор, руководитель юридического департамента KPMG Law.

Г-н Кацер прежде всего очертил типы корпоративных споров, в частности, это споры, связанные с нарушением условий корпоративного договора, неплатежеспособностью (ликвидацией, банкротством), репутационным скандалом в отношении одного из партнеров, а также возникающие из-за разных взглядов акционеров на управление или деятельность совместного предприятия.

По словам спикера, существуют внесудебные возможности урегулирования корпоративных споров. В их числе — переговоры (например, на уровне координационного комитета), выкуп (продажа) акций (долей), разделение бизнеса или привлечение независимого медиатора.

Говоря об основных способах решения конфликтов, которые предусматривают продажу или выкуп акций (долей), спикер дал некоторым из них краткую характеристику.

Способ «Опцион на выкуп» применяют, как правило, в случае если спор возникает вследствие нарушения обязательств одной из сторон (дело «ОАО «Международные авиалинии Украины» vs. «ООО «Свиспорт Украина»/Swissport International» № 50111-62\8101-2012).

Способ «Русская рулетка» применяют в основном при распределении долей между акционерами 50/50 и в случае участия лишь двух сторон корпоративного договора. Один из акционеров, который имеет намерение урегулировать спор, предлагает другому выкупить долю последнего по определенной цене. Второй акционер имеет право как принять предложение, так и отказаться от него, сделав первому акционеру эквивалентное встречное предложение. Такое встречное предложение будет обязательным для инициирующего акционера, и он должен будет продать свою долю.

Способ «Техасская перестрелка» предусматривает, что инициирующий акционер предлагает другому акционеру выкупить принадлежащую последнему долю по определенной цене. При этом другой акционер имеет право принять предложение или отказаться от него, сделав инициирующему акционеру встречное предложение по высшей цене.

При применении способа «Голландский аукцион» акционеры направляют третьему (как правило, независимому) лицу закрытые предложения с минимальной стоимостью, по которой они готовы продать свою долю. Акционер, предложивший наивысшую цену продажи, обязан выкупить доли тех, кто предложил низшие цены.

Способ «Распределяй и выбирай» предусматривает разделение одним акционером бизнеса на части. Другой акционер имеет право выбрать себе одну или несколько частей, пропорционально размеру принадлежащей ему доли. Такой способ может использоваться при условии, когда бизнес (активы) можно разделить на равные и относительно автономно работающие части.

Также лектор рассказал слушателям о процедуре и порядке реализации выбранного способа. По его словам, в корпоративном договоре следует указать сроки и формы направления предложений, как первичных, так и последующих, сроки и формы ответов и встречных предложений, а также определить последствия игнорирования акционером поступившего предложения. Вместе с тем необходимо обозначить, как будет рассчитываться стоимость долей и проводиться их передача.

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