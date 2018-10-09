В Госпродпотребслужбе обсудят создание единой организации потребителей Украины

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины проведет 17 октября 2018 года в 14.00 в помещении Службы по адресу: ул. Антоновича 174, общественные слушания на тему «Консолидация потребительского движения в Украине для выполнения Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей до 2020 года».
Основной целью проведения общественных слушаний по выше указанному вопросу является выяснение мнения и получение предложений относительно консолидации потребительского движения в Украине.
Во время общественных слушаний участники смогут высказать свое видение и предложения относительно путей объединения усилий «консьюмерского» движения Украины ради развития новой модели системы защиты прав и законных интересов потребителей в Украине.
Кроме того, участникам общественных слушаний будет предложено сформировать оргкомитет по организации и проведению Форума всеукраинских общественных организаций потребителей для формирования единого представительного органа потребителей Украины, проведение мероприятия запланировано на вторую половину ноября 2018 года.
Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.
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