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11 октября АМКУ проводит День защиты конкуренции на рынках жилкомуслуг

09 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

11 октября 2018 года в 15.00 в Антимонопольном комитете Украины состоится День защиты конкуренции на рынках жилищно-коммунальных услуг на тему «Теплоснабжение в Украине. Что должен знать потребитель?». Формат мероприятия — WEB-конференция. Об этом сообщается на сайте Комитета.

На обсуждение вынесены следующие вопросы:

1. Типовые договоры о предоставлении коммунальных услуг.

2. Порядок оплаты за отопление мест общего пользования.

3. Введение абонентской платы за услуги по централизованному отоплению в 2019 году.

К участию в мероприятии приглашены представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, органов государственной власти и местного самоуправления, исполнители коммунальных услуг, управляющие домов, профильные ассоциации и эксперты рынка.

Место проведения: г.Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 4-й этаж, зал заседаний.

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