Сегодня 09 октября 2018 года, 15:04

Совет частных исполнителей не усмотрел нарушений этики в действиях двух коллег

Состоялось заседание Совета частных исполнителей Украины, созванное председателем Совета частных исполнителей Украины и организованное в соответствии с Законом Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов». В съезде приняли участие 13 членов Совета.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации частных исполнителей Украины.

Заседание проходило 5 октября с.г. в городе Днепре.

В частности, было рассмотрено письмо старшего следователя прокуратуры города Киева о нарушении частным исполнителем Назаром Павлюком требований действующего законодательства Украины, а именно: устава Ассоциации частных исполнителей Украины, Кодекса профессиональной этики частного исполнителя, решений Совета частных исполнителей Украины и съезда частных исполнителей Украины, связанных с деятельностью частных исполнителей, во время исполнения исполнительных производств №55770111 и №55811480.

Также было рассмотрено письмо старшего следователя следственного отделения Новокаховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Херсонской области о нарушении частным исполнителем Евгением Пирожком требований действующего законодательства Украины, а именно: устава Ассоциации частных исполнителей Украины, Кодекса профессиональной этики частного исполнителя, решений Совета частных исполнителей Украины и съезда частных исполнителей Украины, связанных с деятельностью частных исполнителей, во время исполнения исполнительного производства №56828257.

С учетом заключения Комитета по этике частных исполнителей было принято решение в удовлетворении указанных жалоб отказать. Решения приняты единогласно.