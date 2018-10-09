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Потребление молока снижается из-за наивысшей в Европе ставки НДС — эксперты

09 октября 2018 года Источник:Экономічна правда

Ставка НДС на молочные продукты в Украине на 15% выше европейской и составляет 20%, тогда как в Германии — 7%, во Франции — 5,5%, в Польше — 5%.

Об этом «ЭП» сообщила Ассоциация производителей молока.

«Если бы ставка НДС в Украине стала хотя бы на уровень Германии, то цены были бы приближенными к следующему: молоко 3,2% жирности — 24,19 гривен за кг вместо текущей цены 28,27 гривен за кг, масло — 176,78 гривен за кг вместо сегодняшней цены 206,53 гривен за кг, сыр «Российский» 50% жирности — 156,64 гривен за кг вместо 183 гривен за кг. Это сравнение с ценами по состоянию на 5 января 2018 года», — приводят данные в ассоциации.

Отмечается, что украинцы значительно переплачивают за жизненно необходимые продукты, поэтому вынуждены уменьшать количество молочных продуктов в рационе.

Государственная служба статистики сообщает, что 2017 год стал годом рекордно низкого уровня потребления молочных продуктов на душу населения — 188,5 кг на человека при норме 380 кг, и показатели продолжают падать.

Для улучшения сложившейся сегодня ситуации на молочном рынке Украины Ассоциация производителей молока приобщила своих экспертов к разработке законопроектов №7420-1 и №7420-2 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налога на добавленную стоимость для некоторых видов сельскохозяйственной продукции».

«Законопроект о снижении ставки НДС на молочные продукты даст возможность сделать их доступными для рядового потребителя и повысить спрос на внутреннем рынке», — говорит Анна Лавренюк, президент Ассоциации.

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