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На следующей неделе суд начнет рассмотрение по сути «дела Лавриновича»

09 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Подольский районный суд Киева назначил дату рассмотрения по сути дела экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

«Обвинительный акт состоит из 48 страниц, а свидетелей обвинения 120. Но мы, очевидно, будем сокращать этот список. Суд назначил рассмотрение по сути на 17 октября», — сказал он.

Таким образом, 17 октября с.г. Подольский суд начнет зачитывать обвинительный акт из 48 страниц. Сторона защиты на судебном заседании ходатайствовала о допросе восьми свидетелей.

Напомним, что в сентябре 2017 года экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу объявили о подозрении в захвате государственной власти. Департамент спецрасследований ГПУ расследовал дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента за счет сужения полномочий парламента и правительства.

О сути данного уголовного производства ранее шла речь на сайте «ЮП».

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