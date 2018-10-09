Сегодня 09 октября 2018 года, 16:45

Спецуправленцы, запрет субподряда и новые расходы. Что изменит реформа автоперевозок?

Правительство взялось за реформирование транспортной отрасли. 8 октября с.г. на сайте Мининфраструктуры чиновники опубликовали для ознакомления масштабный законопроект, который устанавливает жесткие европейские правила ведения бизнеса украинскими автоперевозчиками. Согласно тексту документа, первыми освоить евростандарты придется компаниям, специализирующимся на перевозке людей и опасных грузов — для них нормы закона вступят в силу сразу же после официальной публикации. Грузовому транспорту дадут небольшую отсрочку — до января 2024 года. Об этом пишет UBR.ua.

Так или иначе, по оценкам авторов документа, на имплементацию его норм предприниматели вынуждены будут потратить порядка 100 млн грн, что неизбежно скажется на тарифах перевозчиков. При этом, говорят эксперты, декларируемой цели чиновники могут так и не добиться, а качество перевозок европейским за день не станет, подчеркивается в издании.

Первым делом чиновники озаботились созданием специального реестра. В него станут вносить не только лицензированные компании, но и весь их транспорт, что в теории должно существенно сузить пространство для манипуляций, ведь воспользоваться «чужим» автобусом перевозчик не сможет. «Вводится норма, которая ликвидирует субподряд. Сейчас распространена схема, когда перевозчик на конкурсе заявляется на маршрут с шикарными автобусами, а по факту маршрут обслуживает какой-то «СПДшник» на «ведре с гайками», — похвалил нововведение эксперт общественной компании «Европатруль» Вячеслав Коновалов.

Еще одно значительное изменение, предусмотренное законопроектом, — институт спецуправленцев, которые должны взвалить на свои плечи не только руководство транспортными предприятиями, но и всю ответственность за возможные проступки. В обязанности «менеджера по перевозкам» войдут управление автоперевозками, проверка договоров и транспортной документации, бухучета. Он будет отвечать за отдых водителей, техническое состояние транспортных средств, вопросы охраны труда, пожарной безопасности перевозок. Такому специалисту будет разрешено выполнять управление четырьмя автоперевозчиками с общим максимальным количеством до 50 единиц техники. Наконец, законопроект предлагает обязать автоперевозчиков соответствовать четырем непременным условиям:

1) иметь безупречную деловую репутацию, что подразумевает отсутствие административных и экономических правонарушений со стороны автоперевозчиков, водителей и менеджеров предприятия. Безупречную репутацию можно подтвердить и даже восстановить, собрав необходимые документы;

2) иметь соответствующее финансовое состояние, которое подтверждается путем предоставления банковской гарантии, договора страхования профессиональной деятельности. Ранее эти документы были нужны только для осуществления перевозок в Евросоюз, законопроект эту практику распространяет на перевозки внутри страны;

3) быть профессионально компетентным, что означает наличие у менеджера по перевозкам свидетельства профессиональной компетентности;

4) иметь офис в Украине. Последнее условие связано с тем, что у некоторых перевозчиков офиса нет вообще. Теперь их обяжут иметь помещение, где будут храниться документы и куда смогут наведываться проверяющие органы.