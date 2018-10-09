он же e-mail

Сегодня 09 октября 2018 года, 13:29

«ВТБ Банк» оспаривает попытку экс-собственников «ПриватБанка» взыскать деньги с РФ

Верховный Суд 1 октября с.г. открыл апелляционные производства по делу №796/165/18 по апелляционным жалобам «ВТБ Банка» и одного физлица на определения Апелляционного суда Киева от 5 и 25 сентября, сообщает FinClub.

Речь идет о том, что 25 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы «ПриватБанка» Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками «ПриватБанка», «о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года».

В майском решении голландского суда речь шла о взыскании 159 млн долларов США. «Экс-приватовцы» хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса «экс-приватовцы» 5 сентября с.г. смогли арестовать акции трех украинских «дочек» российских госбанков: «Проминвестбанка», «Сбербанка» и «ВТБ Банка», пишет СМИ.

А 25 сентября Апелляционный суд Киева выдал исполнительный лист о взыскании с России (в лице Минюста РФ) требуемых сумм в пользу истцов.

«ВТБ Банк» и одно физлицо подали четыре ходатайства по решениям от 5 и 25 сентября с.г.

Верховный Суд все их принял в производство, но исполнения решений Апелляционного суда не приостанавливал, сообщает FinClub.

«Направить участникам дела копии апелляционной жалобы и приобщенных к ней документов, разъяснить им право подать ответ на апелляционную жалобу в срок до 18 октября», – говорится в этих определениях Верховного Суда.

Что касается определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября, то Верховный Суд открыл производства по жалобам «Сбербанка», «ВТБ Банка» и «Проминвестбанка» еще 18 сентября 2018 года.