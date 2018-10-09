Сегодня 09 октября 2018 года, 13:29

Глава Интерпола подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Против президента Интерпола Мэна Хунвэя начали проверку, его подозревают в коррупции. 7 октября с.г. он написал заявление об отставке.

Как передает сайт Интерпола, «в воскресенье, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, принял отставку Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола». Организацию теперь возглавит ее старший вице-президент Ким Чон Ян, официальные выборы нового президента пройдут 18–21 ноября на Генассамблее.

Как сообщалось ранее, Мэн Хунвэй сначала пропал в Китае, а затем, когда его жена заволновалась, Интерпол официально запросил у властей КНР информацию о нем. Тогда выяснилось, что он задержан в Китае и подозревается в коррупции. Он якобы содействовал некоей компании по получению сделки в сфере кибербезопасности.

Свое заявление об отставке Хунвэй прислал из Китая.

Также СМИ заявляют о задержании экс-руководителя Интерпола.