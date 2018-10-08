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Парламентский комитет назвал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с А.Вилкула

08 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Парламентский комитет по вопросам регламента направил в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Об этом заявил председатель комитета по вопросам регламента и организации ВР, народный депутат Павел Пинзеник, передает корреспондент «РБК-Украина».

Пинзеник отметил, что в заключении, которое комитет направит на рассмотрение Верховной рады Украины, указано, что внесенное раньше Генеральным прокурором Украины представление на Вилкула является законным.

«Он (генпрокурор, – ред.) имел право на внесение этого представления. Но в заключении мы подробно опишем весь ход обсуждения. Также – предостережения, которые имели место в отношении качества этого представления», – сказал г-н Пинзеник.

Он также добавил, что члены комитета приняли во внимание, что будет проведена проверка вопроса относительно статуса земель.

«Что касается второго эпизода, то будет проведена проверка относительно того, не основаны ли озвученные доводы на показаниях, полученных незаконным способом... Предложим Верховной Раде конкретный вывод», – добавил он.

Напомним, сопредседателя депутатской фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула подозревают в незаконной передаче в аренду нескольких земельных участков во время его руководства Днепропетровской ОГА.

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