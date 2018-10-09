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Суд отклонил иск пользователей iPhone к Google на сумму 3,3 млрд фунтов стерлингов

09 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Google не будет выплачивать штраф в 3,3 млрд фунтов стерлингов. Высокий суд Лондона отклонил иск пользователей iPhone на эту сумму. Заявители настаивали, что поисковик, вопреки настройкам приватности, собирал персональные данные людей для таргетирования рекламы.

Истцы сообщили, что Google собирал данные 4 млн пользователей из Великобритании с августа 2011 года по февраль 2012-го. Корпорация, по их мнению, обходила настройки приватности на стандартном браузере iPhone — Safari. Поисковик собирал информацию об истории просмотра страниц, а потом использовал ее для таргетирования рекламы, пишет Associated Press.

Первое судебное заседание по делу состоялось в мае этого года. В ходе заседания юристы истцов заявили, что корпорация собирала информацию о расовой принадлежности, политических взглядах, сексуальных предпочтениях и о здоровье пользователей, сообщила газета Belfast Telegraph. Истцы требовали от поисковика компенсации в размере как минимум 1 млрд фунтов стерлингов. The Telegraph указала, что максимальный размер компенсации мог составить 3,3 млрд фунтов стерлингов, но суд отклонил иск пользователей.

В конце августа 2018 года иск к Google подал житель Калифорнии. Его недовольство касается того, что поисковик хранит информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках соответствующая функция была отключена.

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