Минфин готовит разъяснения по вопросам налогообложения операций с криптовалютой

Министерство финансов Украины информирует о создании с 16 октября 2018 года двух рабочих подгрупп для выработки позиций по:
- обложению НДС операций поставки программной продукции (с целью подготовки проекта обобщающей налоговой консультации);
- разъяснению проблемных вопросов налогообложения операций с криптовалютой (с целью оценки возможности подготовки обобщающих налоговых консультаций на основе действующей законодательной базы или определения концепции изменений в налоговом законодательстве).
Обобщенные позиции рабочих групп будут представлены на рассмотрение Экспертного совета по подготовке обобщающих налоговых консультаций в 4 квартале 2018 года.
Об этом говорится на сайте Минфина.
Заявки на участие вместе с рабочими материалами (существующими готовыми позициями, проектами и наработками по указанным темам) в срок до 12 октября 2018 года нужно направить по адресу секретаря Экспертного совета: zavgorodnia@minfin.gov.ua
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