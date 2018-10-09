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Сегодня 09 октября 2018 года, 11:43

Минфин готовит разъяснения по вопросам налогообложения операций с криптовалютой

Министерство финансов Украины информирует о создании с 16 октября 2018 года двух рабочих подгрупп для выработки позиций по:

- обложению НДС операций поставки программной продукции (с целью подготовки проекта обобщающей налоговой консультации);

- разъяснению проблемных вопросов налогообложения операций с криптовалютой (с целью оценки возможности подготовки обобщающих налоговых консультаций на основе действующей законодательной базы или определения концепции изменений в налоговом законодательстве).

Обобщенные позиции рабочих групп будут представлены на рассмотрение Экспертного совета по подготовке обобщающих налоговых консультаций в 4 квартале 2018 года.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Заявки на участие вместе с рабочими материалами (существующими готовыми позициями, проектами и наработками по указанным темам) в срок до 12 октября 2018 года нужно направить по адресу секретаря Экспертного совета: zavgorodnia@minfin.gov.ua