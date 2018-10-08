Сегодня 08 октября 2018 года, 17:36

«Защищаться нужно еще до момента совершения руководителем неправомерных действий», — уверены Сергей Тюрин и Павел Штифонов, партнеры АО «С.Т. Партнерс»

С лекцией «Способы и методы возвращения бизнесом утраченных активов в случаях противоправной деятельности его менеджмента. Судебные и уголовно-правовые аспекты» в рамках LHS выступили Сергей Тюрин, партнер АО «С.Т. Партнерс», и Павел Штифонов, ассоциированный партнер по уголовной практике АО «С.Т. Партнерс».

Сергей Тюрин, говоря о природе потери активов, назвал следующие условия, при которых выводятся активы: возникновение корпоративного конфликта между собственниками бизнеса, вовлечение одним или несколькими собственниками руководителя в противоправную деятельность или самостоятельная противоправная деятельность руководителя или при участии третьих лиц.

Основные способы выведения активов, по словам лектора, заключаются помимо воли общего собрания в злоупотреблении одним или несколькими участниками служебным положением, нарушении прав в отношении другого участника, отчуждении руководителем имущества подконтрольному лицу по заниженной или завышенной стоимости, отсрочке оплаты по договору об отчуждении имущества.

Переходя к вопросу защиты, лектор рекомендовал использовать предусмотренные законодательством способы, такие как признание недействительным решения общего собрания, признание недействительным договора об отчуждении имущества, применение последствий недействительности или ничтожности сделки, истребование имущества из чужого незаконного владения и, наконец, возмещение убытков, причиненных должностным лицом.

Первый шаг, который должны сделать владельцы бизнеса на пути к возвращению активов, — увольнение с должности менеджера. Так, часть 3 статьи 99 ГК Украины предусматривает, что полномочия члена исполнительного органа могут быть в любое время прекращены. Лектор отметил, что такое увольнение возможно при условии, если в учредительных документах общества не указаны конкретные основания увольнения.

Вторым этапом является обеспечение иска. При этом лектор напомнил, что при аргументации своих доводов нужно учитывать, что ссылки в заявлении на потенциальную возможность уклонения ответчика от исполнения судебного решения без указания соответствующих причин не является достаточным основанием для удовлетворения такого заявления.

Третий этап — признание недействительными решений общего собрания. Лектор подчеркнул, что безусловным основанием для признания недействительными решений общего собрания является принятие решений при отсутствии кворума или по вопросам, не включенным в повестку дня.

Четвертый этап — признание недействительности сделки (хозяйственного договора). Так, иск о признании сделки недействительной может быть удовлетворен при доказанности того обстоятельства, что контрагент знал или должен был знать об имеющихся ограничениях полномочий представителя юридического лица, но, несмотря на это, заключил с ним оспариваемую сделку (не получив последующего одобрения).

Недобросовестность приобретателя, в частности, можно доказать, если договор содержит условие о подписании его лицом, действующим на основании устава, в котором установлены полномочия указанного лица, что свидетельствует об осведомленности другой стороны данного договора об уставе. Также доказательством осведомленности будет размещение сведений об ограничении в открытом доступе на официальном сайте распорядителя Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей.

Подводя итоги своего выступления, Сергей Тюрин обратил внимание на ключевые рекомендации, имеющие превентивный характер. Так, лектор советует ограничивать полномочия руководителя и, следовательно, вносить сведения об ограничении полномочий в публичный реестр, а также не предусматривать в уставе конкретных оснований для отстранения руководителя.

Об уголовно-правовом аспекте возвращения утраченных активов слушателям LHS рассказал Павел Штифонов. «Защищаться нужно еще до момента совершения руководителем неправомерных действий» — таким тезисом начал свое выступление Павел Штифонов. Удастся ли привлечь руководителя к ответственности и вернуть утраченные активы, зависит от действий, связанных с организацией трудовой дисциплины на предприятии еще при создании предприятия и принятии руководителя на работу.

Действия менеджмента, касающиеся незаконного завладения активами предприятия, и другие действия, которые наносят ущерб интересам предприятия, в целом можно квалифицировать по статьям 191, 364-1, 366, 367, ч. 3, 4 ст. 368-3 УК Украины.

При этом нарушение, указанное в статье 191 УК Украины, — наиболее распространенное.

Насколько эффективным для предприятия окажется расследование и каким будет результат: дойдет ли дело до суда, насколько строгим будет приговор, удастся ли вернуть утраченное имущество, выбывшее из-под контроля предприятия, — все это зависит, в частности, от действий адвоката, подчеркнул лектор.

В первую очередь адвокат должен выяснить, является ли должностное лицо субъектом преступления по статье 191 Уголовного кодекса Украины; в чем заключается присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; какими доказательствами (документами) это подтверждается.

В зависимости от того, какой состав уголовного правонарушения образуют действия должностных лиц предприятия, следует применять тот или иной уголовно-правовой метод возвращения утраченных активов. Наиболее действенным механизмам лектор считает меры обеспечения уголовного производства (раздел II главы 10 УПК Украины).

Резюмируя свое выступление, спикер озвучил следующие рекомендации: «Для того чтобы эффективно использовать все меры обеспечения уголовного производства, следует тщательно готовиться к этому задолго до предполагаемого совершения противоправных действий менеджментом предприятия, еще на этапах создания и регистрации предприятия, принятия и оформления на работу руководителя и т.д. путем составления всех необходимых документов в письменном виде (приказов, должностных инструкций, договора о материальной ответственности), с которыми руководителя нужно ознакомить под личную подпись. Материальная ответственность руководителя должна быть надлежащим образом задокументирована!».