Сегодня 08 октября 2018 года, 17:36

LHS: «Внесудебное урегулирование корпоративных конфликтов» — Елена Перцова

«Защитить интересы клиента в суде можно, но если речь идет о корпоративных конфликтах, то нужно прилагать усилия для их разрешения во внесудебном порядке» — так начала свою лекцию Елена Перцова, советник ЮФ Aequo.

Лектор разделяет два вида конфликтов: рейдерство и корпоративные конфликты. Если клиент имеет дело с рейдерством, то в 80% случаев договориться невозможно, поскольку речь идет об агрессивной атаке, которая не подразумевает диалога. Остальные 20% — это случаи, когда целью рейдерского захвата становятся «отступные» деньги, и, как правило, рейдер сам проявляет заинтересованность в переговорах.

Что касается корпоративных конфликтов, то здесь ситуация противоположная — мирное урегулирование спора возможно в 80% случаях.

В ходе своей лекции Елена Перцова остановилась на ошибках, которые могут совершить юристы, разрешая корпоративные конфликты. В первую очередь это узкое понимание задачи (отсутствие понимания проблемы клиента). Далее следуют спешка (когда кажется, что ситуация слишком простая); недостаточное выяснение интересов клиента/оппонента (когда мы не пытаемся найти истинную причину конфликта, а довольствуемся версией клиента). Также ошибками могут стать отсутствие понимания бизнес-процессов клиента и принятие решений за него. «Важно в какой-то момент «отключать в себе» юриста и ставить себя на место клиента. Это помогает смотреть на конфликт его глазами и предлагать решения проблемы с учетом особенностей бизнеса клиента», — отметила Елена Перцова.

Такие непродуманные действия, как огласка в прессе, обращение в правоохранительные органы, уведомление контрагентов, могут нанести клиенту вред. Например, при принятии решения о проведении пресс-конференции нужно помнить, что итоги мероприятия останутся в просторах интернета, а любое распространение негативной информации может привести к удешевлению активов. То же касается уведомления контрагентов о корпоративном конфликте внутри компании, ведь, скорее всего, они не станут разбираться, кто прав, кто виноват, а просто прекратят сотрудничество. Относительно правоохранительных органов лектор отметила, что ей не известен позитивный опыт разрешения корпоративных конфликтов с их участием.

Описывая этапы работы юриста во внесудебном урегулировании конфликта, в числе первых лектор назвала установление контакта с клиентом и выявление причин конфликта, и только после — юридический анализ ситуации. Далее стоит определить круг причастных к конфликту, риски и последствия возможных вариантов разрешения ситуации. Затем важно обсудить юридическую сторону с клиентом и узнать его минимальные и максимальные ожидания. Следующим важным этапом являются непосредственно переговоры. А завершающим этапом работы юриста должна быть финализация договоренностей и их фиксация на бумаге.