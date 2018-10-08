Сегодня 08 октября 2018 года, 19:32

KPMG в Украине расширяет команду партнеров

В октябре с.г. в KPMG в Украине традиционно начался новый финансовый год, который ознаменовался назначением новых партнеров компании. В отделе налогового и юридического консультирования в новой роли выступит Оксана Олехова, а в отделе консультирования по управлению рисками и форензик Оливия Элисон.

«Назначение новых партнеров — это один из факторов роста бизнеса. Мы укрепляем наши позиции на юридическом рынке, Оксана Олехова — одна из лучших специалистов в налоговом консультировании, а Оливия Элисон, в свою очередь, имеет чрезвычайно сильный бэкграунд в оценке и управлении рисками и форензик. Мы убеждены, что новые партнеры благодаря своему опыту сделают весомый вклад в расширение клиентского портфеля и выведут на еще более высокий уровень профессионализма свои команды», — прокомментировал новые назначения Сергей Попов, партнер, руководитель отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине.

Оксана Олехова

Оксана присоединилась к команде KPMG в 2014 году, имеет более 15 лет профессионального опыта консультирования международных и украинских групп компаний по вопросам налогового планирования, структурирования и диагностики. Также Оксана участвовала в ряде проектов для компаний в различных секторах экономики, включая энергетику, банковское дело, FMCG, промышленность и сельское хозяйство, и предоставляла широкий спектр налоговых услуг, руководствуясь знанием особенностей отрасли для того, чтобы найти наиболее эффективные налоговые решения, идентифицировать и минимизировать налоговые последствия.

Оксана получила степень магистра в области права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также диплом магистра права (LLM) с отличием по специальности «Международное торговое право» в Лондонском университете.

Кроме того, Оксана имеет лицензию адвоката, что позволяет ей успешно представлять интересы налогоплательщиков в суде в налоговых спорах.

Оливия Элисон

Оливия закончила Королевский колледж в Лондоне и Университет Райса (США). Имеет сертификат CFE (Certified Fraud Examiner).

Возглавляет отдел консультирования по управлению рисками и форензик в KPMG в Украине. Оливия присоединилась к практике форензик KPMG в Лондоне в январе 2011 года. Она работала в нескольких странах СНГ, возглавляя многонациональные команды со сложными международными проектами. До работы в KPMG Оливия была журналистом и исследователем, затем работала в международных компаниях, предоставляя консультации по вопросам управления рисками.

Оливия специализируется на вопросах комплаенса и проведения расследований, помогая клиентам оценить риски и управлять ими. В Украине она руководит группой по оказанию широкого спектра услуг, включая проведение внутренних расследований случаев неправомерного поведения, проведения комплексной экспертизы благонадежности контрагентов, розыск активов, оценку рисков информационной безопасности, подготовку отчетов свидетелей для использования в международных судебных и арбитражных разбирательствах дел.