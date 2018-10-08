15 ноября 2018 года в отеле Premier Palace состоится Форум по менеджменту арестованными активами — «ФОРМА», организованный Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Цель форума — налаживание диалога между АРМА и бизнес-сообществом, создание своего рода площадки для открытого обсуждения преимуществ и особенностей сотрудничества в сфере управления активами и формирования рынка по управлению арестованными активами в Украине.
На форуме будут обсуждаться ключевые вопросы сотрудничества АРМА и бизнеса, тенденции в сфере управления арестованными активами, инструменты эффективного взаимодействия бизнеса и государства, процедуры передачи арестованных активов в управление, специфика управления отдельными видами арестованных активов, международный опыт в этих вопросах.
Среди спикеров форума: Антон Янчук — председатель АРМА, Эка Ткешелашвили — глава Антикоррупционной инициативы ЕС и другие.
В первую очередь форум будет полезным компаниям, которые заинтересованы в управлении арестованными активами или рассматривают такую возможность в будущем, а также хотят получить больше информации о преимуществах и особенностях управления арестованными активами.
Мероприятие будет интересным также и для представителей других государственных органов и общественных организаций, которые хотят узнать больше о специфике деятельности АРМА. Профильным бизнес-ассоциациям и международным экспертам форум будет полезен в первую очередь как площадка для установления профессиональных контактов и налаживания сотрудничества.
Детальнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: