Сегодня 08 октября 2018 года, 16:14

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Цель мероприятия — налаживание диалога между АРМА и бизнес-сообществом

15 ноября 2018 года в отеле Premier Palace состоится Форум по менеджменту арестованными активами — «ФОРМА», организованный Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Цель форума — налаживание диалога между АРМА и бизнес-сообществом, создание своего рода площадки для открытого обсуждения преимуществ и особенностей сотрудничества в сфере управления активами и формирования рынка по управлению арестованными активами в Украине.

На форуме будут обсуждаться ключевые вопросы сотрудничества АРМА и бизнеса, тенденции в сфере управления арестованными активами, инструменты эффективного взаимодействия бизнеса и государства, процедуры передачи арестованных активов в управление, специфика управления отдельными видами арестованных активов, международный опыт в этих вопросах.

Среди спикеров форума: Антон Янчук — председатель АРМА, Эка Ткешелашвили — глава Антикоррупционной инициативы ЕС и другие.

В первую очередь форум будет полезным компаниям, которые заинтересованы в управлении арестованными активами или рассматривают такую возможность в будущем, а также хотят получить больше информации о преимуществах и особенностях управления арестованными активами.

Мероприятие будет интересным также и для представителей других государственных органов и общественных организаций, которые хотят узнать больше о специфике деятельности АРМА. Профильным бизнес-ассоциациям и международным экспертам форум будет полезен в первую очередь как площадка для установления профессиональных контактов и налаживания сотрудничества.

Детальнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.