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Сегодня 09 октября 2018 года, 10:04

В суд подан иск относительно обращения Президента о предоставлении Томоса

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО «Неправительственная организация верховенство права» к Президенту Украины. Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением.

Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября с.г. подготовительное заседание.

Об этом говорится на сайте ОАС г.Киева.