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Сегодня 08 октября 2018 года, 17:36

НАПК обнаружило нарушения в партийных отчетах «Батькивщины» и БПП

Национальное агентство по предотвращению коррупции зафиксировало нарушения в отчетах двух парламентских партий — ВО «Батькивщина» и «Блока Петра Порошенко».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает «УП».

«Правонарушения зафиксированы в отчетах таких политических сил: БПП «Солидарность», ВО «Батькивщина», Социал-демократическая партия, Украинская народная партия, «Патриот», «Наш край», СДПУ (о), «За життя», Партия «Народный порядок», Европейская либеральная партия, «Рух новых сил Михаила Саакашвили», «Национальный корпус», Украинская республиканская партия, Славянская партия, «За конкретные дела» и «Основа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам анализа отчетов политических партий за второй квартал 2018 года утверждены последние 27 выводов из 274, поступивших в НАПК.

«Шестнадцать выводов содержат информацию о выявленных фактах административных правонарушений. В частности, нарушение установленного порядка представления или сроков подачи отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии», — говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что за такие нарушения предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.