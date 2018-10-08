Сегодня 08 октября 2018 года, 17:36

Адвокаты развернули флешмоб против законопроекта №9055

Украинские адвокаты и представители юридического сообщества раскритиковали президентский законопроект и организовали флешмоб #STOP9055, целью которого является недопущение принятия законопроекта №9055. По их мнению, президентский законопроект значительно ограничивает адвокатскую независимость и сужает права адвокатов. Так, адвокат Лариса Криворучко написала на своей странице в Facebook, что данный законопроект «учреждает деструктивную модель создания «покорной» адвокатуры, которая должна думать и жить по циркулярам, спускающимся сверху из властных кабинетов».

Ее коллега Андрей Цыганков пояснил, что упомянутый законопроект на самом деле касается не только адвокатов, но и всех граждан Украины, так как «его задача — поменять адвокатов на следователей. Чтобы следователь был в суде напротив граждан и рядом с ними». Цыганков убежден, что «принятие президентского законопроекта лишит граждан Украины возможности защищаться в судах и даст возможность власти манипулировать судами». Адвокат Евгений Солодко, специализирующийся на защите преследуемых по политическим мотивам, в свою очередь заявил: «Если будет принят законопроект 9055, государству в лице органов правопорядка значительно проще будет избавиться от «строптивого» адвоката, чем выстраивать свою правовую позицию в подконтрольном государству суде».

Известный адвокат Андрей Федур обратился к украинским парламентариям, заявив, что «уже завтра вы — те, кто будет принимать законопроект, можете выступить в самой неудобной ипостаси — подозреваемого и обвиняемого, и вам будет нужен адвокат. И если вы загоните адвокатов в рамки, когда он должен будет думать о себе, никакой эффективной защиты не будет».

Адвокаты сходятся во мнении, что в случае принятия законопроекта №9055 может быть отменен свободный выбор адвоката, судьи смогут наказывать их или лишать адвокатского статуса, а также открывать на них дело. Адвокатская тайна при этом может быть упразднена. Кроме этого, адвокаты уверены, что законопроект №9055 подчиняет адвокатуру государству и превращает адвоката в статиста в зале суда, фактически уничтожая такой принцип, как состязательность судебного процесса. Напомним: президентский законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» поступил на рассмотрение в Верховную Раду в начале сентября и сразу же был раскритикован представителями юридического сообщества.