Сегодня 08 октября 2018 года, 17:36

Нетрезвый водитель службы Uber совершил ДТП, вследствие которого погиб пассажир

Полиция Киева задержала водителя службы пассажирских перевозок Uber, который попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), вследствие которого погиб пассажир. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции сообщили, что по результатам теста 32-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2,38 промилле). Пассажир автомобиля скончался в больнице.

Авария произошла 7 октября с.г. около 3.50 на перекрестке проспекта Гагарина и бульвара Верховной Рады. Как установили следователи, автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Юрия Гагарина со стороны Дарницкой площади в направлении улицы Гната Хоткевича. На закругленном участке проезжей части он выехал на бордюр, проехал по газону и столкнулся с электроопорой.

«54-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Водителю автомобиля оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, а после этого полицейские доставили его на место ДТП», – отметили в полиции.

Водителя задержали и открыли уголовное производство. Следователи обращаются в суд с ходатайством о его аресте.

«Правоохранители назначают судебные экспертизы и другие следственные действия для установления механизма и причин ДТП», — добавили в полиции Киева.