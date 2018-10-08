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Законопроект об адвокатуре наполнен преференциями для прокуроров – П.Гречковский

08 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Отчет Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия поставил Украину на одну из самых низких позиций среди стран – членов Совета Европы. Составленный на основании данных 2016 года отчет говорит о том, что система правосудия выглядит плохо с точки зрения европейских стандартов. 6 сентября с.г. в парламент был подан как неотложный законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который несет большой риск и может ухудшить и без того сложную ситуацию.

Такие тезисы озвучивает в своей колонке на LB.ua адвокат, член Высшего совета правосудия Павел Гречковский.

В самых общих чертах законопроект содержит два блока — кардинальные изменения системы адвокатского самоуправления и новые права адвокатов. «При этом ни одну из задач законопроект не решает, что вызвало публичный протест и адвокатского сообщества, и правозащитных организаций. Более того, реализация законопроекта приведет к противоположному эффекту — параличу самоуправления и бесправию адвоката в процессе. Когда будет достигнут кумулятивный эффект этих двух тенденций, адвокатура как профессиональный институт умножится на ноль. Такой профессии не будет», — говорится в блоге.

Интересно, что за неявку в заседание эту новую статью УПК можно применить к адвокату, а к прокурору — нельзя, подчеркивает г-н Гречковский. Наивно отрицать, что на практике все остальные пункты будут также касаться в первую очередь адвокатов, а не стороны обвинения, добавил он.

Еще одно «злоупотребление», которое придумано для адвокатов в новом законопроекте, — адвокатский запрос. Работа с запросами станет менее результативной и более рискованной. В законопроекте появляются очень широко сформулированные основания для отказа в предоставлении информации. Плюс к этому добавляется норма о злоупотреблении правом на запрос. Например, если запрос касается данных, не связанных с предоставлением профессиональной правовой помощи.

«Если проанализировать целый ряд других статей основного текста и переходных положений, то там обнаружится неприлично много преференций в пользу сотрудников прокуратуры. Начиная от льготного доступа в адвокатскую профессию и заканчивая вручением адвокатам подозрений в упрощенном порядке», — пишет Павел Гречковский.

«В законопроекте у прокуроров появляются расширенные возможности временно отстранять адвокатов, заменяя их в удобный момент дежурными защитниками из системы бесплатной правовой помощи. Эта распространенная «схема» вызывала много публичных конфликтов в резонансных делах, но вместо того, чтобы ее упразднить, поскольку она нарушает право человека на свободный выбор адвоката, ее пытаются еще больше укоренить в законодательстве. Ведь она дает маневр прокуратуре для нечестной игры с процессуальными оппонентами», — пишет адвокат.

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Комментарии:»

serg 08 октября 2018 года 16:02 #

"Такой профессии не будет". Ее и так в Украине нет. Есть только обилеченные юристы с корочками!!!. 0,05 % оправдательных приговоров и это эффективность прокуратуры при некачественной работе правоохранительных органов. А если правоохранители подымут качество то оправдательные вообще пропадут?

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