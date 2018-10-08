Сегодня 08 октября 2018 года, 16:14

В Минюсте рассказали, насколько активнее граждане начали защищать права

Все больше украинцев обращаются к системе бесплатной правовой помощи. Растет как количество обращений за правовыми консультациями, так и случаи представления интересов уязвимых категорий в судах. «В первую очередь благодаря системе бесплатной правовой помощи каждый украинец может проконсультироваться, как ему действовать в реальных жизненных ситуациях: как взыскать с недобросовестного работодателя надлежащую заработную плату или защитить свои права как потребителя, как оформить наследство или урегулировать спор по жилью, болезненная проблема — как избежать домашнего насилия и сохранить семью, и сотни других вопросов, — комментирует директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк. — На сегодняшний день более двух миллионов украинцев уже убедились, что бесплатная правовая помощь — это качественное, доступное решение правовых проблем».

Об этом пишет сайт Министерства юстиции Украины.

За весь период функционирования системы бесплатной правовой помощи более 1 млн 360 тыс. граждан обратились в центры и бюро правовой помощи, более 530 тыс. позвонили в единый контакт-центр и почти 460 тыс. получили защиту в уголовных процессах.

При этом статистика свидетельствует о стабильно положительной тенденции роста количества обращений граждан.

За три квартала 2018 года количество обращений за правовой помощью возросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.