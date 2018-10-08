В Минюсте рассказали, насколько активнее граждане начали защищать права

Все больше украинцев обращаются к системе бесплатной правовой помощи. Растет как количество обращений за правовыми консультациями, так и случаи представления интересов уязвимых категорий в судах. «В первую очередь благодаря системе бесплатной правовой помощи каждый украинец может проконсультироваться, как ему действовать в реальных жизненных ситуациях: как взыскать с недобросовестного работодателя надлежащую заработную плату или защитить свои права как потребителя, как оформить наследство или урегулировать спор по жилью, болезненная проблема — как избежать домашнего насилия и сохранить семью, и сотни других вопросов, — комментирует директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк. — На сегодняшний день более двух миллионов украинцев уже убедились, что бесплатная правовая помощь — это качественное, доступное решение правовых проблем».
Об этом пишет сайт Министерства юстиции Украины.
За весь период функционирования системы бесплатной правовой помощи более 1 млн 360 тыс. граждан обратились в центры и бюро правовой помощи, более 530 тыс. позвонили в единый контакт-центр и почти 460 тыс. получили защиту в уголовных процессах.
При этом статистика свидетельствует о стабильно положительной тенденции роста количества обращений граждан.
За три квартала 2018 года количество обращений за правовой помощью возросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: