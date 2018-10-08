Индия ответила на угрозы санкций США из-за покупки вооружения у России

Начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин заявил, что Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США. Такое заявление он сделал после подписания контракта на закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает The New Indian Express.
«Да, мы понимаем, что против нас могут быть введены санкции, но мы следуем независимой политике», — сказал господин Бипин. Он добавил, что в дальнейшем Индия хотела бы закупать у России вертолеты Камова и другое вооружение.
Напомним: Россия и Индия на прошлой неделе подписали контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400. В Кремле сообщили, что сумма сделки составляет $5,43 млрд. Соглашение, как и предполагалось, было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Дели.
США после подписания контракта предупредили об угрозе ограничительных мер в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Вашингтон призвал союзников отказаться от трансакций с Россией, «которые могут спровоцировать применение санкций».
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