Сегодня 08 октября 2018 года, 14:31

В столице эвакуировать авто пока не будут – мэр

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей после вступления в силу нового закона о фото- и видеофиксации нарушений правил парковки была незаконной, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью «УП», пишет UBR.

«Начальник патрульной полиции Киева сообщил мне, что полиции запретили эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Мы разобрались. По закону нельзя. В законе прописали: любая эвакуация возможна при условии фото- и видеофиксации. Сертифицированным прибором. А эти приборы, TruCAM, еще не дали. Передача сертифицированных камер патрульной полиции состоится после соответствующего решения Кабинета Министров», — рассказал Кличко.

8 октября 2018 года в Украине запущена фиксация превышения скорости в автоматическом режиме. Как и ожидалось, при этом будет использоваться устройство TruCam. В отличие от ранее используемого радара «Визирь» данные аппараты могут работать в двух диапазонах — аналоговом и лазерном (устаревший «Визирь» работал лишь в аналоговом). Это должно устранить разногласия: автолюбителя должны привлекать к ответственности лишь при совпадении двух каналов и отпускать при малейших несовпадениях.