Сегодня 08 октября 2018 года, 14:31

Награждены победители V конкурса «Адвокат года-2018»

5 октября с.г. в киевском отеле Hyatt Regency состоялась торжественная церемония награждения победителей V Всеукраинского публичного конкурса «Адвокат года — 2018», который проводит Ассоциация адвокатов Украины (ААУ) Награды были вручены лучшим адвокатам года в 17 направлениях юридической практики. Также в этом году ААУ впервые вручила награды в «неадвокатских» номинациях. Так, лучшим политиком-юристом была названа народный депутат Украины Татьяна Острикова, лучшим юристом-госслужащим — первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, лучшим юристом-законотворцем — народный депутат Украины Георгий Логвинский. Лучшим мероприятием года по итогам голосования стал Судебный форум ААУ. Награда «За весомый вклад в развитие ААУ» вручена члену правления Ассоциации Елене Костюченко, а в номинации «За весомый вклад в развитие адвокатуры» отмечен Ярослав Зейкан, партнер ЮФ EQUITY.

Победители конкурса «Адвокат года — 2018»

Лучший политик-юрист

Татьяна Острикова

Лучший юрист-госслужащий

Елена Сукманова

Лучший юрист-законотворец

Георгий Логвинский

Адвокат-ученый

Ирина Гловюк

Уголовное право

Денис Пономаренко, Александр Тиньковський, Тарас Беспалый, Инна Мокина, Виктор Чевгуз

Международный арбитраж

Олег Бекетов, Любовь Бартащук, Маркиян Мальский

Право интеллектуальной собственности

Мария Ортинская

IT право

Александр Качура, Людмила Гаврилова, Олег Шевцов, Артем Афян

Гражданское право

Виктория Криворучко, Олег Бекетов, Оксана Балацкая, Татьяна Вишневецкая, Вита Майсак

Иностранные инвестиции

Оксана Крыжановская, Вероника Зарубицкая, Любовь Игнатова

Медицинское и фармацевтическое право

Руслан Совершенный, Ольга Троценко, Радмила Гревцова, Дмитрий Майстро

Семейное право

Екатерина Маличенко, Екатерина Власюк, Виктория Криворучко, Оксана Балацкая, Инна Мокина

Трудовое право

Инна Власенко, Анна Надточиева, Виктория Криворучко, Анна Лысенко, Татьяна Иванович

Налоговое право

Андрей Межирицкий, Иван Краснов, Вероника Зарубицкий, Александр Полинько, Ярослав Новиков

Аграрное и земельное право

Дмитрий Житченко, Богдан Яськив, Дмитрий Александров, Ксения Железняк, Александра Федотова

Таможенное право

Ярослав Лысенко, Герман Таслицкий

Корпоративное право

Александр Гарагонич, Яна Михайлюк, Андрей Молчанов, Дмитрий Александров, Татьяна Тимченко

Хозяйственное (коммерческое) право

Александр Ручко, Олег Курчин, Александра Федотова, Игорь Кимлык, Марина Кривошей

Антирейдерская практика

Виталий Бурдак, Андрей Молчанов, Александр Сидоренко, Александр Гладий, Александр Стеценко

Финансовое и банковское право

Александр Муконин, Александра Сасина (Павленко), Владимир Павленко, Татьяна Тимченко, Юрий Петренко

Морское и транспортное право

Юрий Сергеев, Артем Волков

Юрист-новатор

Оксана Балацкая, Григорий Трипульский

In-house lawyer

Петриченко Александр, Никита Привин, Галина Царюк

Лучший молодой адвокат

Светлана Мороз, Владислав Молодид

Лучшее юридическое издание

«Юридическая практика», «Юридическая газета», «Закон и Бизнес»

Лучший юридический интернет-ресурс

«ЮРЛИГА», Lexinform, «Протокол»

Лучшая юридическая ТВ программа

«Батл Адвокатов», «Школа права»

Лучший ведущий ТВ программы

Алексей Шевчук, Регина Гусейнова-Чекурда, Елена Бабич

Лучший новый проект ААУ

Женский Клуб

Лучший комитет ААУ

Комитет по уголовному праву, комитет по хозяйственному праву

Лучший председатель отделения ААУ

Денис Пономаренко

Лучший мероприятие года

Судебный форум ААУ

За весомый вклад в развитие ААУ

Елена Костюченко

За весомый вклад в развитие адвокатуры

Ярослав Зейкан