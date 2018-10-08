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«Цель — именно превенция». Штрафовать водителей на основании данных радаров начнут с 15 октября

08 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

С 8 по 15 октября 2018 года радары TruCAM для контроля скорости будут работать в пилотном режиме, и водителей-нарушителей штрафовать не будут, с 15 октября нарушителей уже будут привлекать к ответственности.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает «УП».

«Вокруг превенции будет построена вся работа. Наша задача — стимулировать и побуждать водителей снизить скорость особенно в тех местах, где есть повышенный уровень ДТП с пострадавшими и погибшими. Во время пилотного периода штрафования не будет. Будем останавливать транспортное средство, предупреждать водителя, потому что это жизнь, прежде всего водителя и также пассажиров. Цель — именно превенция», — сказал он.

В дальнейшем водителей будут штрафовать.

«Стандартная процедура: остановка транспортного средства, привлечение водителя. Если превышение скорости более чем на 20 км/ч — это штраф 255 гривен, более чем на 50 км/ч — это 510 гривен», — сказал г-н Билошицкий.

Он отметил, что сейчас у полиции есть поверенных 25 радаров, о местах их установки водителям сообщили накануне. В дальнейшем количество радаров на дорогах будет увеличиваться.

«В приборе имеются предохранители против возможных злоупотреблений. Прибор содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа и не может удалить какие-либо моменты самостоятельно», — подчеркнул Алексей Билошицкий.

Он также добавил, что прибор содержит «счетчик зафиксированных правонарушений».

«И наши отделы мониторинга будут постоянно контролировать данный вопрос соответствия зафиксированных правонарушений и привлечения к ответственности. Но об этом мы будем говорить, начиная со следующего вторника. Потому что по следующий понедельник включительно мы будем работать в пилотном режиме без привлечения водителей к ответственности», — сказал Билошицкий.

Он отметил, что появление радаров TruCAM на дорогах является первым шагом в дальнейшем развитии системы фиксации правонарушений.

«Следующим шагом будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных авто — финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде. А еще следующим шагом будет внедрение системы автоматической фиксации правонарушений», — подытожил г-н Билошицкий.

Как сообщалось, с 8 октября с.г. патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

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