Сегодня 08 октября 2018 года, 12:56

Стало известно, какие данные «ВКонтакте» раскрывает без суда

Социальная сеть «ВКонтакте» разъяснила, как взаимодействует с органами власти по запросам о предоставлении персональной информации, передает Pravo.ru.

Правила по работе с пользовательскими данными изложены в специальном разделе. Из них следует, что личные сообщения не могут быть раскрыты ни одному из госорганов без санкции суда — в соответствии со статьей 23 Конституции РФ. Однако для получения еще пятнадцати типов различных данных госорганам достаточно официального запроса.

«Без судебного решения у нас могут затребовать: адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации профиля, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, время и IP-адрес размещения указанного в запросе контента, историю блокировок страницы и обращений в поддержку, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу», — сообщает «ВКонтакте».

Сведения могут запрашиваться при оперативно-розыскной деятельности, в рамках доследственной проверки, на стадии предварительного расследования и в процессе судебного процесса. «ВКонтакте» уточняет, что не вправе информировать самих пользователей об интересе силовиков к их персоне.

«В абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства дел», — подчеркивает соцсеть.