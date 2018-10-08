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Стало известно, какие данные «ВКонтакте» раскрывает без суда

08 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» разъяснила, как взаимодействует с органами власти по запросам о предоставлении персональной информации, передает Pravo.ru.

Правила по работе с пользовательскими данными изложены в специальном разделе. Из них следует, что личные сообщения не могут быть раскрыты ни одному из госорганов без санкции суда — в соответствии со статьей 23 Конституции РФ. Однако для получения еще пятнадцати типов различных данных госорганам достаточно официального запроса.

«Без судебного решения у нас могут затребовать: адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации профиля, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, время и IP-адрес размещения указанного в запросе контента, историю блокировок страницы и обращений в поддержку, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу», — сообщает «ВКонтакте».

Сведения могут запрашиваться при оперативно-розыскной деятельности, в рамках доследственной проверки, на стадии предварительного расследования и в процессе судебного процесса. «ВКонтакте» уточняет, что не вправе информировать самих пользователей об интересе силовиков к их персоне.

«В абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства дел», — подчеркивает соцсеть.

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